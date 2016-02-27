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محافظ سوهاج: حركة المحليات تهدف إلى وجود الشباب بالمناصب القيادية

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محافظ سوهاج: حركة المحليات تهدف إلى وجود الشباب بالمناصب القيادية محافظ سوهاج: حركة المحليات تهدف إلى وجود الشباب بالمناصب القيادية
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الحركة الأخيرة بالمحليات على مستوى المحافظة بتعيين مساعدين لرؤساء الوحدات المحلية للقرى والمدن والأحياء وسكرتيرى وحدة ونواب تهدف إلى وجود صف ثان وثالث من الشباب، بالإضافة إلى وجود الشباب بمناصب قيادية بالوحدات المحلية من القادرين على العمل والعطاء، خاصة العمل الميدانى والتواجد فى الشارع للاقتراب من المواطنين وحل المشاكل التى تواجههم.

وأضاف المحافظ، فى بيان له، أنه تم الدفع بعدد من السيدات للعمل بالقيادات من أجل إعطاء الفرصة لإثبات قدراتهم فى المحليات، وأن الحركة تمت بعد الإعلان عن مسابقة تقدم لها عدد من العاملين بمؤسسات الدولة فى سوهاج، وتم إجراء عدد من المقابلات والاختبارات التحررية والشفوية لاختيار الأجدر والأحسن على تولى تلك المسئولية، وسوف يتم تقييم لكل القيادات كل ثلاث أشهر وإلزامهم بوضع خطة لتطوير وتنمية المنطقة التى تحت مسئوليتهم.


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