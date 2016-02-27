فيديو | أغرب فتوى من “د.مبروك عطية” لا يوجد شيء اسمه الخيانة الزوجية ، وانه يتيح للرجل الخيانة

تعرف على الذي قاله الدكتور “مبروك عطية” عن الخيانة الزوجية .

يقول الشيخ “مبروك عطية” ، أنه لا يوجد شيء أسمها “الخيانة الزوجية” ، وقال أيضاً أنه لا يوجد شروط صحة الزواج ، بمعنى أننا نقول ” أكتب يا مأذون وانه لا يعرف عليها امرأة أجنبية أخرى أو يعاشرها ” ، طبعا لا لأن المسلم يقع في الغلط ، وكل بني أدم خطاء .

وقال له مقدم البرنامج أن لا يوجد في التعريف الديني شيء أسمه “الخيانة الزوجية” ؟

رد عليه الشيخ “مبروك عطية” ، طبعا لا .. لا يوجد شيء أسمه الخيانة الزوجية ، وإذا شخص قالها فهو واحد “مودرن أهبل ولا عمره درس تعليم ” .

واستكمل حديثه ، ماذا تعني الخيانة الزوجية ؟ وهل تعرف ما هي الخيانة الزوجية ؟

هي أنه الزوج معه مال قارون وجوع زوجته ، هذه هي الخيانة الزوجية ، وأنه لو أرتكب ذنب لا يصبح أنه خائن لزوجته

سأله مقدم البرنامج مرة أخرى “معنى ذلك أن لا يوجد علاقة غير شرعية في خارج إطار الزواج وأنه متزوج ، هذه لا تعتبر خيانة ؟”

رد عليه الشيخ “مبروك عطية” ، لا … لا تعتبر خيانة ، بل تعتبر خيانة ربانية لأن الله عز وجل ، قال “ولا تقربوا الزنا” ، وليست زوجته الذي قالت وتعتبر خطيئة دينية .

شبكةعيونالإخبارية

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