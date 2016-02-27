محافظ السويس: مناقشة لوائح العمل بمشروعات المنطقة الاقتصادية للقناة

قال اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس: إنه تمت مناقشة اللوائح الخاصة بالعمل بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال اجتماع إدارة الهيئة العامة للمنطقة، بحضور وزير الاستثمار ورئيس هيئة القناة، لمناقشة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف محافظ السويس خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وضع الأسس واللوائح من أجل العمل على أسس سليمة، مشيرا إلى أن خطط العمل وطريقة تحديد المشروعات والأولويات كانت محور الاجتماع اليوم حتى يتم العمل على أساس سليم.

وتابع اللواء أحمد الهياتمى أن العديد من الاستثمارات تنتظر السماح لها عن طريق الموافقة على العمل بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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