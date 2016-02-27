تموين الإسماعيلية تشن حملة أمنية على الأسواق لمراقبة الأسعار

شنت مباحث التموين بالإسماعيلية حملة استهدفت أسواق الإسماعيلية لمراقبة الأسعار والأغذية والمجمعات الاستهلاكية وتجار البقالة، وتمكنت من ضبط مسئول أحد المجمعات الاستهلاكية بحوزته كمية من زيوت الطعام وامتناعه عن بيعها للمواطنين.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام مسئولى أحد فروع الجمعيات الاستهلاكية الكائنة بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول، بالامتناع عن بيع بعض السلع الغذائية الأساسية رغم توافرها داخل الفرع.

وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة المعلومات الواردة، وأضافت بقيام المسئولين عن هذا الفرع بعدم عرض هذه السلع بغرض إعادة بيع هذه الكميات للتجار فى السوق السوداء، وعليه تم القيام بمأمورية استهدفت الفرع، حيث تم ضبط المدير المسئول "أحمد.أ.ح" 33 سنة مقيم حى السلام دائرة قسم ثان، كما تم ضبط كمية من زيت الطعام بلغت نحو 200 زجاجة، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالامتناع عن بيع الكمية المضبوطة من الزيت لبيعها للتجار بالسوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط "محسن.أ.أ" 42 سنة صاحب مطعم كائن الكيلو 9 دائرة قسم ثان لحيازته كمية من اللحم المفروم، منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وزن نحو 65 كيلو جراما، وتم ضبط "محمد.ج.ق" 34 سنة عامل بمطعم أبو حسان دائرة مركز أبو صوير لعدم حمله شهادة صحية.

كما تمكنت من ضبط كل من "أحمد.ع.ع" 20 سنة سائق مقيم حى السلام دائرة قسم ثان حال قيادته السيارة رقم ط ص س 6693 محملة بعدد 45 أسطوانة بوتاجاز منزلية بدون تصريح لبيعها بالسوق السوداء، و"سعيد.ا.م" 26 سنة جزار وبحيازته كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وزنت نحو 60 كيلو جراما، و"السيد.أ.أ" 35 سنة صاحب مطعم مشويات بناحية الكيلو 9 طريق بورسعيد / الإسماعيلية وبحيازته كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وزنت نحو 75 كيلو جراما، و"أحمد.ج.ا" 28 سنة عامل بمخبز الكائن أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية مقيم ذات الناحية لعدم حمل شهادة صحية، و"خالد.س.إ" 34 سنة عامل بمخبز كائن أبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية مقيم المحطة الجديدة دائرة قسم أول لعدم حمل شهادة صحية و"محمد.أ.م" 21 سنة عامل مقيم أجا الدقهلية لعدم حمل شهادة صحية، و" صلاح.ر.ص" سن 19 عامل بمخبز أبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية مقيم أجا الدقهلية لعدم حمل شهادة صحية، و"خالد.أ.ع" 40 سنة صاحب مخبز بأبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية مقيم عرايشية مصر دائرة قسم ثان مقيم ذات العنوان لعدم حملهم شهادة صحية.

تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وللمخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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