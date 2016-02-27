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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "عرب غنيم" لـ23 مارس المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "عرب غنيم" لـ23 مارس المقبل تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث "عرب غنيم" لـ23 مارس المقبل
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 20 متهمًا بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، لـ23 مارس المقبل لمرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون، ويحيى شاهين، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ونسبت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، ومنها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، الذى يعد خرقًا لقانون التظاهر، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.


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