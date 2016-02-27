تحرير 999 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا، لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 999 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 426 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و103 مخالفات إزالة ملصقات و122 مخالفة انتظار خاطئ، و4 حجز سيارة، و185 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و22 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و35 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و63 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، و23 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 16 رخصة لمخالفة البيئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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