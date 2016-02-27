حبس محام "عنتيل" 4 أيام اعتدى على طفل جنسيا بمدخل عقار بطنطا

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية حبس محام "عنتيل" يدعى "بيومى" 52 سنة مقيم بمركز قطور 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعتدائه جنسيا على طفل بمدخل عقار بشارع سعيد دائرة قسم ثان طنطا.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ من شرطة النجدة بتمكن الأهالى من القبض على شخص أثناء اعتدائه جنسيا على طفل بمدخل عقار بشارع سعيد انتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونوه لمكان الواقعة وتبين قيام الأهالى بالاعتداء بالضرب على المتهم وبفحصه تبين أنه يدعى "بيومى" - 52 سنة - محام - مقيم مركز قطور وسبق حبسه سنه فى قضية هتك عرض عام 2009 تحرر المحضر 5279 جنح ثان طنطا لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- القبض على محام أثناء اعتدائه جنسيا على طفل داخل عقار بطنطا