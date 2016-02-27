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17 أبريل الحكم على 16 متهمًا بأحداث ميدان الشهداء فى حلوان

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17 أبريل الحكم على 16 متهمًا بأحداث ميدان الشهداء فى حلوان 17 أبريل الحكم على 16 متهمًا بأحداث ميدان الشهداء فى حلوان
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة اليوم السبت، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، نظر جلسة محاكمة 16 متهمًا؛ بينهم الإخوانيان رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب المنحل، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان لـ17 أبريل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين أحمد هارون ويحيى شاهين وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات؛ من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.


>- الدفاع بـ"أحداث ميدان الشهداء" يلتمس براءة المتهمين ويدفع ببطلان التحريات

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