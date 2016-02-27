حجز محاكمة متهمي «أحداث ميدان الشهداء» لـ 17 أبريل للحكم

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم السبت، حجز محاكمة 16 متهمًا من بينهم الإخوانيين رمضان عمر والمحمدى عبد المقصود العضوين السابقين بمجلس الشعب المنحل، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013، لجلسة 17 أبريل ، للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة الى المتهمين عدة إتهامات من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام ، فضلًا عن الإنضمام إلى جماعة إرهابية.