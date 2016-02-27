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بالفيديو - وردة يسجل ثنائية ' ركلات ثابتة ' وينقذ بانياتوليكوس من خسارة قاسية

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بالفيديو - وردة يسجل ثنائية ' ركلات ثابتة ' وينقذ بانياتوليكوس من خسارة قاسية بالفيديو - وردة يسجل ثنائية ' ركلات ثابتة ' وينقذ بانياتوليكوس من خسارة قاسية

تألق المصري عمرو واردة في لقاء فريقه بانياتوليكوس أمام اكسانثي ليسجل ثنائية وينفذ فريقه من الخسارة.

اكسانثي حل ضيفا على بانياتوليكوس في الجولة الـ24 من الدوري اليوناني.

ووجد صاحب الأرض نفسه متأخرا في النتيجة بثنائية بعد هدف أول في الشوط الأول وأخر بعد مرور ساعة من المباراة.

وفي الدقيقة 69 سجل عمرو وردة هدف فريقه الأول من ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع اكسانثي حولها المصري بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق اهتزت شباك اكسانثي من جديد بعد عرضية من عمرو وردة اتجهت إلى المرمى مباشرة.

وبعد ثنائيته في مرمى اكسانثي وصل وردة إلى الهدف رقم 4 له بالدوري اليوناني.

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فيديو اليوم السابع

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