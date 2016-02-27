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رفسنجاني يتصدر انتخابات مجلس الخبراء

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رفسنجاني يتصدر انتخابات مجلس الخبراء رفسنجاني يتصدر انتخابات مجلس الخبراء

أكبر هاشمي رفسنجاني

حث الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني يوم السبت كل الفصائل على العمل سويا بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تصدره السباق للفوز بمقعد عن طهران في مجلس الخبراء.

وبحسب رويترز نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن رفسنجاني قوله “المنافسة انتهت وحانت مرحلة الوحدة والتعاون… فترة ما بعد الانتخابات هي فترة العمل الجاد لبناء البلاد.”

وأظهرت النتائج الأولية أيضا تقدما كبيرا لحلفاء رفسنجاني ومنهم الرئيس حسن روحاني في عدد الأصوات التي حصلوا عليها في طهران.

ومجلس الخبراء هو المسئول عن اختيار الزعيم الأعلى الإيراني صاحب أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.

 

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