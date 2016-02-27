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«البرازيل» تجمد مروحية لـ«نيمار» بـ3.8 ملايين دولار

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«البرازيل» تجمد مروحية لـ«نيمار» بـ3.8 ملايين دولار «البرازيل» تجمد مروحية لـ«نيمار» بـ3.8 ملايين دولار

اللاعب نيمار

جمدت الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل طائرة مروحية مملوكة للاعب برشلونة الإسباني، نيمار دا سيلفا في إطار القضية المرفوعة ضد اللاعب والمتهم فيها بالتهرب الضريبي.

وذكرت صحيفة إستاداو البرازيلية، أن المروحية التي يقدر ثمنها بـ3.8 ملايين دولار لم تكن مشمولة في قائمة الأموال التي أعلن القضاء البرازيلي تجميدها ونشرت في 15 فبراير الماضي.

ومثل الأموال والأصول التي تم تجميدها في السابق، يمكن للمهاجم البرازيلي استخدام المروحية، لكنه لن يتمكن من بيعها حتى تصدر الدائرة السابعة في محكمة سانتوس الفيدرالية، التي تنظر القضية، قراراً بذلك.

ويهدف قرار تجميد بيع الأصول لتأمين المدفوعات الضريبية المستحقة على اللاعب والغرامات التي قد تقررها المحكمة في القضية المتعلقة بانتقال اللاعب إلى برشلونة في يونيو2013.
> وتصل قيمة الاصول التي جمدها القضاء البرازيلي لنيمار وأسرته إلى 192.7 مليون ريال (48 مليون دولار).
> وتطالب النيابة البرازيلية نيمار بدفع حوالي 63.6 مليون ريال (16 مليون دولار) في صورة ضرائب غير معلنة في صفقة انتقاله من سانتوس لبرشلونة.

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