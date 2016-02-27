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مباشر- روما 2-1 إمبولي.. صلاح أساسيا

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مباشر- روما 2-1 إمبولي.. صلاح أساسيا مباشر- روما 2-1 إمبولي.. صلاح أساسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو الودية استعدادا لمواجهة نيجيريا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

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ق24: عرضية من حسام غالي مرت من أمام الجميع سددها عبد الله السعيد قوية في الشباك

ق14: مراوغة رائعة لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة أرضية لكن في منتصف المرمى امسكها الحارس بسهولة.

ق12: إبراهيم نور الدين يشهر البطاقة الصفراء لمروان محسن بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء بسب إدعاء السقوط.

بعد قليل انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع

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