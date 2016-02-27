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حبس 6 متهمين بتبني أفكار “داعش” الإرهابية في المنيا

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حبس 6 متهمين بتبني أفكار “داعش” الإرهابية في المنيا حبس 6 متهمين بتبني أفكار “داعش” الإرهابية في المنيا

أرشيفية

قررت النيابة العامة بالمنيا، حبس 6 متهمين بتبني أفكار ومخططات تنظبم داعش الأرهابي، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

كانت سلطات الأمن، ألقت القبض على 6 من المنتميين لتنظيم داعش المرتبطيين تنظيمياً بعناصر من التنظيم الإرهابي داخل وخارج البلاد، وبحوزتهم مخططات إرهابية تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظات صعيد ، وأستهداف رجال الشرطة والقضاء والجيش.

وتم ضبط المتهمين حال عقدهم اجتماع تنظيمى بدائرة قسم شرطة مركز المنيا، بعد توافر معلومات لجهاز الأمن الوطنى عن وجود مخطط تخريبي، يتزعمه كل من، محمد-ع، ومحمد-م، ومصطفى-م، و3 أخرين، وجميعهم قيادات محسوبة على التيار المتطرف وتبين إعتناقهم فكر تنظيم داعش وتواصلهم مع عدد من قياداته خارج وداخل البلاد، وتم استصدار أذن من الجهات القضائية المختصة، وضبطوا بموجب اذن النيابة المختصة فى القضية رقم 2719 إدارى قسم شرطة مركز المنيا.

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