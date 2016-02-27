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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالأقصر

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالأقصر إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالأقصر

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في مشاجرة وقعت بين أفراد من عائلتين بقرية المدامود التابعة لمركز شرطة طيبة شمال محافظة الأقصر بسبب خلافات عائلية.

تلقي اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة طيبة يفيد بوقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي “الديابات” و”الغوالات” بنجع العجوز في قري المدامود استخدم فيها العصي والحجارة ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من الطرفين.

انتقلت قوة امنية إلي موقع المشاجرة وتمكنت من فضها وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة تحسبا لتجدد الاشتباكات.

تم نقل المصابين للمستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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