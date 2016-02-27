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بالفيديو - تشيلسي يخطف الفوز من ساوثامبتون برأسية إيفانوفيتش

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بالفيديو - تشيلسي يخطف الفوز من ساوثامبتون برأسية إيفانوفيتش بالفيديو - تشيلسي يخطف الفوز من ساوثامبتون برأسية إيفانوفيتش

تمكن برانيسلاف إيفانوفيتش من خطف هدف الفوز لتشيلسي من ساوثامبتون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع شين لونج القديسين في المقدمة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة خاطئة من بابا عبد الرحمن لينفرد بثيبو كورتوا ويسكنها في الشباك.

وفي الشوط الثاني استطاع سيسك فابريجاس من تسجيل هدفه الثاني هذا الموسم في مرمى الحارس فريزر فروستر بعد أن حافظ الأخير على نظافة شباكه لستة مباريات متتالية.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات وبالتحديد في الدقيقة 89 تمكن إيفانوفيتش من خطف هدف الفوز برأسية بعد كرة ثابتة نفذها ويليان ببراعة.

وارتفع رصيد البلوز إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بفارق 4 نقاط عن ساوثامبتون في المركز السابع والذي لم يخسر لـ6 مباريات متتالية قبل أن يكسر تشيلسي رقمه على ملعب ساينت ميريز.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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