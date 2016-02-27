علشان تحافظ على حياته.. احتياطات مهمة لو لحماية المصاب بالصرع

يعانى الكثيرون من مرض الصرع، وكثيرًا ما تنتاب البعض نوبات لهذا المرض يمكن أن تضر المصاب وتحتاج لمعرفة المحيطين به طرق التعامل مع المريض أثناء هذه النوبات.

والصرع هو اختلال عصبى داخلى ينتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية فى خلايا المخ وهذا الخلل ينتج عنه ما يعرف بالبؤرة الصرعية "منطقة الإصابة" ومن هذه البؤرة تنطلق إشارة البدء وتسود كامل النشاط الكهربائى فى الدماغ.

وتؤكد الدكتورة هبة حامد، مدرس طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس والحاصلة على البورد الأمريكى فى الصرع، أن فقدان الوعى وما يرافقه من تشنجات مختلفة هو العرض الأساسى الجامع لكل أشكال الصرع.

أنواع الصرع

أسباب الصرع

الصرع والجريمة

كيف نتعامل مع مريض الصرع؟

>وتوضح د.هبة أن الصرع نوعان الأول هو الصرع الكبير أو"النوبات الكبرى" وفيها تصاب عضلات الجسم كله بتشنجات ورجة وينتج عنها إغماء ورجفان شامل، والثانى هو الصرع الصغير أو "النوبات الصغرى" وتصيب عادة الأطفال وفيها يفقد المصاب وعيه فترة قصيرة وتشمل أعراضه السرحان أو التوهان وعدم التركيز أو الإحساس بتنميل فى الأطراف أو رعشة فى الأيدى والأرجل أو ممارسة تصرفات غريبة منها الحركة المفاجئة وهذا النوع من الصرع رغم أن أكثر ضحاياه من الأطفال إلا أنه يصيب الكبار أحيانًا.>وتشير مدرس طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس إلى أن أسباب الصرع قد تكون وراثية نتيجة وجود تاريخ مرضى فى عائلة المصاب وقد تكون مكتسبة ناجمة عن إصابات حوادث الطرق أو الإصابة بالجلطة الدماغية أو النزيف أو التهاب المخ وهناك عيوب خلقية فى مخ الأطفال تؤدى لإصابتهم بالصرع.>تؤكد الدكتورة هبة حامد الحاصلة على البورد الأمريكى أن الصرع عنف غير موجه بمعنى أن المريض مثلاً لا يتجه بخطى محسوبة كأن يحمل مسدسًا ويسير به إلى شخص ليقتله ولكن عندما يصاب بهياج قد يتسبب فى وقوع جريمة ويضر بالمحيطين.>توضح مدرس طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس أن مريض الصرع معرض للخطورة أثناء سيره فى الشارع أو الطهى بالوقوف أمام البوتاجاز أو أثناء تواجده فى النوافذ مثلاً لافتة إلى سبل حماية المريض تشمل عدم تركه بمفرده فى البلكونة ومتابعته أثناء الاستحمام كى لا يغرق إذا داهمته الحالة.

وتحذر الدكتورة هبة من تكبيل المصاب بالصرع حين يسقط مثلا فى الشارع لأن ذلك قد يتسبب فى موته عن طريق اختناقه بالإفرازات التى تخرج من فمه أو على الأقل عض لسانه بقوة ناصحة بوضعه نائما على جانبه الأيسر وإذا لم يسترد وعيه خلال 5 دقائق يجب نقله على الفور للمستشفى لأن هذا معناه أنه أصيب بنوبات مستمرة تمثل خطورة على حياته وتؤدى إلى موته إذا لم يتناول العلاج اللازم.

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