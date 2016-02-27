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رئيس وزراء كازاخستان بعد لقاء السيسي: مصر قريبة من قلوبنا جميعا

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رئيس وزراء كازاخستان بعد لقاء السيسي: مصر قريبة من قلوبنا جميعا رئيس وزراء كازاخستان بعد لقاء السيسي: مصر قريبة من قلوبنا جميعا
عقد رئيس وزراء كازاخستان كريم ماسيموف لقاء مع الرئيس عبد الفتاح ، الذى وصل إلى كازاخستان فى زيارة رسمية أمس، لمناقشة التعاون بين البلدين.

وقالت رئاسة وزراء كازاخستان فى بيان لها، إن الجانبين ناقشا قضايا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، وتطوير التعاون فى مجالات الاستثمار والطاقة والصناعة.

وأضافت الوزراة فى بيانها أن رئيس الوزراء كريم ماسيموف والرئيس عبد الفتاح السيسي حضرا مجلس الأعمال الكازاخستانى المصرى.

وأوضح ماسيموف أنه على الرغم من البعد الجغرافى بين بلدينا، إلا أن قريبة جدا من قلوبنا، لأننا متحدون فى التاريخ والثقافة والدين، ويربطنا اسم السلطان الظاهر بيبرس، الذى ولد وقضى طفولته فى كازاخستان، ونشأ فى أرض مصر.

وأكد ماسيموف أيضا أن الزيارة الحالية للرئيس السيسي واجتماعه مع الرئيس نور سلطان نزارباييف فى أستانا امتداد طبيعى لهذه الروابط التاريخية، القادمة منذ قرون.

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