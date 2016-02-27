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ضبط 3 من "تنظيم داعش" خططوا للهجوم على منطقة عسكرية بالشرقية

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ضبط 3 من "تنظيم داعش" خططوا للهجوم على منطقة عسكرية بالشرقية ضبط 3 من "تنظيم داعش" خططوا للهجوم على منطقة عسكرية بالشرقية
أمر المستشار سامح مدحت رئيس النيابة الكلية، اليوم السبت، بإشراف المستشار أيمن عبدالهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس 3 متهمين من تنظيم داعش الإرهابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن ضبطهم الأمن الوطنى بالدقهلية، بإحدى قرى مركز المنصورة، وبحيازتهم رسوم تفصيلية عن محل إقامة ضابط بالأمن الوطنى، والتجهيز لاغتياله، بالإضافة إلى رسوم تفصيلية لمنطقة عسكرية بمحافظة الشرقية، وذلك استعدادا للهجوم عليها.

وتم عرض المضبوطات، ومن ضمنها جهاز "لاب توب"، على إدارة المصنفات الفنية، لتحليل ما بها من بيانات.


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