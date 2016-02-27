"دائرة عكاشة" بالدقهلية يوقعون على استمارة "سحب الثقة" لإقالته من النواب

نظم العديد من شباب مركز طلخا بمحافظة الدقهلية - مقر دائرة طلخا ونبروه - حملة ضد توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن الدائرة، مطالبين بإقالته بعد زيارة السفير الإسرائيلى له، وتناولهما العشاء بمنزله بالقاهرة.

وقال أحد منسقى الحملة لـ"اليوم السابع" إن ما يزيد عن 500 شاب وفتاة، وقعوا على استمارة سحب الثقة بمجرد البدء فى الحملة، ولن نتراجع عن إقالته، فمحافظة الدقهلية ترفض التطبيع مع العدو.

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- ننشر نص البيان العاجل المقدم من مصطفى بكرى للتحقيق مع توفيق عكاشة