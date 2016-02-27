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الداخلية: ضبط خلية "الحراك المسلح" قبل ارتكابها أعمالا تخريبية بالبلاد

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الداخلية: ضبط خلية "الحراك المسلح" قبل ارتكابها أعمالا تخريبية بالبلاد الداخلية: ضبط خلية "الحراك المسلح" قبل ارتكابها أعمالا تخريبية بالبلاد
أفادت وزارة الداخلية، أنه فى إطار تواصل جهود الوزارة لملاحقة كوادر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وإفشال مخططاتهم الهدامة، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باضطلاع القيادات الهاربة بالخارج بالتنسيق مع نظرائهم بالداخل وإصدار تكليفات بتشكيل مجموعات أطلق عليها مسمى "لجان الحراك المسلح" تضم عناصر من مختلف محافظات الجمهورية واستغلال عناصرها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأضافت وزارة الداخلية فى بيان لها أن جهود المتابعة مؤخراً، أثمرت عن رصد إحدى اللجان، وتحديد عناصرها، ثم توجيه ضربة أمنية مقننة، خلال أحد لقاءاتهم التنظيمية بمدينة دمنهور، وذلك تمهيدًا للإعداد لتنفيذ عملياتهم المسلحة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 من أعضاء الخلية، وعثر بحوزتهم على ( 5 بنادق آلية مثبت على إحداها كاميرا تصوير، 12 خزينة آلية ممتلئة بالذخيرة، 5 أطقم ملابس سوداء بأقنعة وجه، كاميرا بحزام تثبت على الرأس، جركن بنزين كبير الحجم، 4 إستيكر على شكل لوحات معدنية) بالإضافة لسيارة مبلغ بسرقتها .

واعترف أعضاء التنظيم بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقيهم دورات تدريبية (لتأمين لقاءتهم التنظيمية"، وعسكرية " التدريب على استخدام السلاح") واتفاقهم على استهداف أحد الدوريات الأمنية بمدينة دمنهور، وقاموا فعلياً بتوزيع أدوارهم لتنفيذ تلك العملية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستظل ورجالها على عهدها فى المواجهة بكل حسم لأعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية والتصدى لكافة البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أى أعمال عنف وتخريب أو ترويع أبناء الشعب المصرى العظيم مهما كانت التضحيات.


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