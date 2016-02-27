مستشفى رأس التين بالإسكندرية: صرفنا 900 تذكرة بالمجان فى اليوم الأول

أكد الدكتور أشرف مرعى، مدير مستشفى رأس التين العام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى اليوم الأول من تطبيق منظومة العلاج بالمجان صرفت المستشفى أكثر من 900 تذكرة كشف فى العيادات بالمستشفى.

وأضاف أن المستشفى لم تتحصل على مبالغ كبيرة فى الأيام العادية من المرضى لأنها مدعمة ولكن المستشفى قررت تستغنى عن المبالغ البسيطة التى تتلقاها تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية لحين صدور قرارات جديدة بهذا الشأن.

وأشار أن المستشفى لم تتلقى رسوم الكشف والخدمات الطبية مثل التحاليل والاشعات والتى يتراوح ثمنها من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات على الأكثر ويدفع المرضى فيها مبالغ كبيرة فى المراكز الخاصة؛ ولكن إدارة المستشفى لم تتلاقاها بعد.

وأوضح أن مطلب الأطباء هو الحماية أثناء العمل وتوفير مناخ ملائم لكى يستطيع علاج المريض، مؤكداً أن قرار الكشف بالمجان فى المسشفيات سيستمر خاصة أنه لاقى إقبالا كبيرا صباح اليوم.