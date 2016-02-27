أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مستشفى رأس التين بالإسكندرية: صرفنا 900 تذكرة بالمجان فى اليوم الأول

Google+ Print
مستشفى رأس التين بالإسكندرية: صرفنا 900 تذكرة بالمجان فى اليوم الأول مستشفى رأس التين بالإسكندرية: صرفنا 900 تذكرة بالمجان فى اليوم الأول
أكد الدكتور أشرف مرعى، مدير مستشفى رأس التين العام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى اليوم الأول من تطبيق منظومة العلاج بالمجان صرفت المستشفى أكثر من 900 تذكرة كشف فى العيادات بالمستشفى.

وأضاف أن المستشفى لم تتحصل على مبالغ كبيرة فى الأيام العادية من المرضى لأنها مدعمة ولكن المستشفى قررت تستغنى عن المبالغ البسيطة التى تتلقاها تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية لحين صدور قرارات جديدة بهذا الشأن.

وأشار أن المستشفى لم تتلقى رسوم الكشف والخدمات الطبية مثل التحاليل والاشعات والتى يتراوح ثمنها من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات على الأكثر ويدفع المرضى فيها مبالغ كبيرة فى المراكز الخاصة؛ ولكن إدارة المستشفى لم تتلاقاها بعد.

وأوضح أن مطلب الأطباء هو الحماية أثناء العمل وتوفير مناخ ملائم لكى يستطيع علاج المريض، مؤكداً أن قرار الكشف بالمجان فى المسشفيات سيستمر خاصة أنه لاقى إقبالا كبيرا صباح اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365