بالصور..بإشراف كامل من عمال "البوفيه" إعلان نتيجة انتخابات "علميين الدقهلية"

أعلنت نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، نتيجة انتخابات مجلس إدارة النقابة بطلخا، بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، بعدما شهدته النقابة من غياب على عملية الإشراف القضائى على الانتخابات أمس.

وفاز الدكتور عوض إبراهيم بمنصب نقيب العلميين بالدقهلية، والدكتور محمد أبو الدهب والدكتورة رانيا رمضان والدكتور عبد الحميد رجب بشعبة الكيمياء، وأحمد سمير بشعبة علوم طبية، ومحمد إبراهيم مصطفى بشعبة علوم الحاسب، ومحمد إبراهيم مشالى بشعبة علوم حياة، ومحمد عادل جنيدى بشعبة الجيولوجيا، وأحمد هانى مقلد بشعبة علوم الطبيعة.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" إشراف عمال البوفيه بالنقابة على فرز الأصوات، وتواجد عدد من المرشحين داخل اللجنة أثناء الفرز والتصويت، ووجود بعض الصناديق غير الشفافة بالمخالفة للقانون.

وتوجه للانتخابات أمس 374 عضوًا للتصويت، وتم إبطال 145 صوتًا منها، واتهم أحد المرشحين الخاسرين لمجلس النقابة، ـ رفض ذكر اسمه ـ لجنة الفرز بأنها أبطلت تلك الاستمارات لأنها كانت لصالح بعض المرشحين الآخرين.

وقد شهدت أمس انتخابات نقابة العلميين حالة من الهرج وسوء التنظيم، وقد حصل "اليوم السابع" على استمارة انتخاب دوارة بين الناخبين، وإشراف عمال "البوفيه" على عملية التصويت، وتحرير 4 محاضر بمركز شرطة ونيابة طلخا، لإبطال التصويت.

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