كوبرى الشباب بأبو حماد يهدد حياة مواطنى الشرقية

يشهد كوبرى الشباب بأبوحماد بمحافظة الشرقية، حوادث مستمرة ، بسبب عدم تغطية بعض الفتحات بالكوبرى، ما يتسبب فى حصد العديد من الأرواح.

وقال محمد عاشور، من الأهالى، إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بمدينة أبوحماد ، ولكن دون جدوى، حيث تم تحطيم أكثر من سيارة ودراجة بخارية، ووفاة وإصابة العشرات بسبب عدم تغطية الفتحات بالكوبرى، الذى يقع على ترعة الإسماعيلية، ويربط أبوحماد بالعاشر والإسماعيلية.

وناشد الأهالى المسئولين، بتغطية جميع الفتحات بالكوبرى، بأقصى سرعة، حرصا على حياتهم، خاصة أن أغلب أبناء مدينة أبوحماد يعملون بمدينة العاشر من رمضان ، ويمرون على الطريق يوميا.

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