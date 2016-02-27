وصول أول رحلة نيلية طويلة إلي الأقصر بعد توقف استمر لعام‎

تصل إلي مدينة الأقصر، اليوم السبت، الباخرة السياحية ” نابل فيجين” قادمة من محافظة أسوان وعلي متنها 71 سائح ألماني الجنسية في أول رحلة نيلية طويلة من أسوان إلى القاهرة بعد توقف دام لعام كامل.

وتمر الباخرة السياحية التي تستمر رحلتها لمدة أسبوعين بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف ثم الوصول إلى القاهرة، حيث يزور السياح مختلف المواقع السياحية بهذه المحافظات.

وقال أحمد حمدي مدير عام الباخرة إن السياح الألمان وصلوا فجر يوم الأربعاء الماضي إلى مدينة أسوان وبدءوا رحلتهم السياحية من هناك و قام السائحون بزيارة المواقع السياحية والمناطق الأثرية بمدينة أسوان وقد غادرت الباخرة مدينة أسوان مساء الخميس الماضي في اتجاهها إلى مدينة الأقصر مرورا بمدن كوم امبو وإدفو و إسنا.

وكلف اللواء حسنى حسين مساعد مدير عام إدارة شرطة السياحة والآثار لجنوب الصعيد العميد محمود مكي مدير إدارة العائمات السياحية و العميد محمد الخضري مدير شرطة سياحة والآثار بالأقصر بوضع الحراسات اللازمة على الباخرة وعلى المعابد وذلك لتامين السائحين أثناء تواجدهم على الباخرة وأثناء خروجهم للزيارات بالمعابد حيث يوجد على الباخرة ضابط من شرطة السياحة و2 فرد حراسة من شرطة العائمات السياحية.

وعلى الجانب الآخر قام رجال الحماية المدنية بالأقصر برئاسة العقيد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر بتعقيم المرسي السياحي أمنيا بواسطة الكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية.