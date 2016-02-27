توقيع برتوكول تعاون بين شعبي اف ام وشركة صوت الغربية

كتبت-إ نجي لطفي

قال خالد فتوح، رئيس محطة شعبي اف ام، إن المحطة تشهد، غدًا، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صوت الغربية والتي تعد أكبر شركة لإنتاج الغناء الشعبي في مصر.

وأضاف فتوح في تصريح خاص لوكالة “ONA”، أن البرتوكول يشتمل على أن شركة صوت الغربية ستقوم بإهداء كل انتاجه القديم والجديد لشعبي اف ام مدة عامين بلا مقابل نظرا للدور المهم الذي تقوم به اذاعه شعبي في العودة الي زمن الأصالة الغنائية وتنقية الذوق العام من الأغاني الهابطة والعودة لزمن الطرب الأصيل .

وأكد فتوح أنه سيحاول إذابة الجليد بين أحمد شيبه وصاحب شركة الانتاج احمد فخري قبل رفع دعوي قضائيه ضد احمد شيبه لتهربه من الالتزام التعاقدي بينها وسوف يعرض احمد فخري صور العقود المبرمة بين شيبه وشركة صوت الغربية المملوكة لاحمد فخري والعقود المبرمة بين الطرفين منذ ٢٠٠٦ .