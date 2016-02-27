أوباما: إنهاء الأزمة السورية السبيل الوحيد للقضاء على “داعش”

أكد الرئيس الامريكي باراك أوباما، اليوم السبت، أن إنهاء الأزمة السورية ووضع حد للفوضى في سوريا التي ينمو في ظلها تنظيم داعش هو السبيل الوحيد للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وقال اوباما في خطابه الأسبوعي اليوم ، إن اتفاق وقف الاعتداءات في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ اليوم “لا تعترينا اية اوهام ونعلم جميعا المخاطر المحتملة وهناك كثير من الشكوك وان العنف لن يتوقف على الفور حتى تحت احسن الظروف.” غير انه اكد انالجميع يعلم ما يجب عمله وينبغي على كافة الاطراف وقف الهجمات بما في ذلك القصف الجوي والسماح بوصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة.

وقال ان الامر يتوقف على مدى وفاء النظام السوري وروسيا وحلفائهما بالتزاماتهم ، مشيرا الى ان الايام القادمة ستكون حاسمة والعالم يراقب ما يحدث. وأكد الرئيس الامريكي استمرار الحرب ضد تنظيم داعش قائلا انه ليس هناك وقفا لاطلاق النار في الحرب ضد داعش.

وتابع ان الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة لملاحقة عناصر تنظيم داعش حيثما كانوا كما حدث مؤخرا من ضرب معسكر التدريب التابع للتنظيم الارهابي في ليبيا. واكد مواصلة الجهود بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة حول العالم للتصدي للفكر الذي يتبناه تنظيم داعش ويستغله في تجنيد عناصر خاصة عبر شبكة الانترنت.