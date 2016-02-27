داعش يهاجم بلدة تسيطر عليها وحدات كردية شمال سوريا

شن تنظيم داعش، هجومًا، على بلدة سورية يسيطر عليها الأكراد تقع على الحدود مع تركيا، يوم السبت، مما دفع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى شن غارات لإجبار مسلحيه على التراجع.

وقال ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ومصادر أمنية تركية، لرويترز إن مقاتلي التنظيم هاجموا يوم السبت بلدة تل أبيض الخاضعة لسيطرة الوحدات والواقعة على الحدود مع تركيا وبلدة سلوك القريبة منها.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف شنت عشر غارات في محاولة لصد الهجوم مشيرا إلى أن 45 مقاتلا من داعش و20 من المقاتلين الاكراد قتلوا.

وبدأ الهجوم بعد ساعات من سريان اتفاق “وقف الأعمال العدائية” الذي أبرمته الولايات المتحدة وروسيا على الرغم من أن الهدنة المؤقتة لا تشمل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة مما يحفظ للحكومة السورية وموسكو والتحالف حق الاستمرار بضرباتهم خلال هذه الفترة.

وبدت الهدنة صامدة إلى حد كبير في مناطق واسعة في سوريا.

وقال خليل إن وحدات حماية الشعب وقوات الأمن الداخلي الكردية (الاسايش) تمكنت من “دحر هذا الهجوم ومحاصرة المهاجمين وتطويقهم في نقاط محدودة” من دون أن يعلن عن حصيلة محددة للضحايا.

وانتزعت الوحدات السيطرة على تل أبيض من داعش العام الماضي في هجوم دعمته ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر الأمنية التركية إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من السبت على جبهتين وإن دوي إطلاق النار والانفجارات التي سمعت من بلدة أقجة قلعة على الجانب التركي استمر لساعات.