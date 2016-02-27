قدمي لطفلك «سناك» الحلوى التي يحبها وبالسعرات التي تناسبه!

«السناك» عبارة عن وجبات صغيرة يتناولها الشخص بين وجباته الرئيسيَّة خلال النهار بهدف اشباع الجوع. لكن تناولها بشكل عشوائي، واختيار «السناك» غير الصحي وبخاصة للأطفال يضرُّ بالجسم، بسبب غناه بالسكريات والدهون والمواد الحافظة والملونة، وغناها بالدهون المشبَّعة التي قد تسبب أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة للأطفال، بالإضافة لفقدان الشهيَّة عند الافراط في تناولها ما قد يسبب سوء التغذية وتسوس الأسنان، وتكوين الجراثيم في الفم. لذلك يجب الاعتدال في تناولها ولا مانع من تناولها مرَّة في الأسبوع بكميَّة قليلة.



«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة، الدكتورة فيفيان محمد وهبي، لتقدِّم لك حلويات الأطفال بكميَّة السعرات الحراريَّة المناسبة لطفلك.



لأنَّ الأطفال لا يستطيعون مقاومة الحلويات، فيجب توخي الحذر عند تناولها وتقديمها للطفل، مع التحكم في التوقيت، والكميَّة المناسب والسعرات الحراريَّة.

• فنصف كوب من الآيس كريم يحتوي على 125 سعرة حراريَّة.

• بسكويت قرطاس البوظة يحوي ما بين 60-130 سعرة حراريَّة.

• قطعة من البراوني تحتوي على 190-200 سعرة حراريَّة.



• كب الكيك الصغير يحتوي على 90 سعرة حراريَّة.

• كوب من السموثي يحتوي على 190-200 سعرة حراريَّة.

• قطعة صغيرة من الكيك المحشي بالشوكولاتة تحتوي على 160 سعرة حراريَّة.



• حبَّة كوكيز بالشوكولاتة الصغيرة تحتوي على 140 سعرة حراريَّة.

• حبتا كراكرز تحتويان على 60 سعرة حراريَّة.

• كوب من الفشار السادة يحتوي على 31 سعرة حراريَّة.



• كوب من الفشار بالجبن يحتوي على 58 سعرة حراريَّة.

• كوب من الفشار بالكراميل يحتوي على 152 سعرة حراريَّة.

• كوب من الجلي يحتوي على 51 سعرة حراريَّة.



• أما بالنسبة لألواح الشوكولاتة فتختلف حسب النوع فمثلا: لوح شوكولاتة من المارس تحتوي على 280 سعرة حراريَّة، وسنكرز صغير يحتوي على 280 سعرة حراريَّة، وإم آند إم 10 حبات تحتوي على 34 سعرة حراريَّة، وإم آند إم بالفول السواني 10 حبات تحتوي على 103 سعرات حراريَّة.



• كوب من المكسَّرات يحتوي على 795 سعرة حراريَّة.

• علبة من الكولا تحتوي على 151 سعرة حراريَّة.

• بطاطس التشيبس تحتوي على 220 سعرة حراريَّة.



توصي فيفيان بالآتي:

ـ الاكثار من تناول الوجبات الغنيَّة بالسعرات الحراريَّة من دون حساب الكميَّة، قد يؤدي لمشاكل صحيَّة عديدة. لذلك ينصح بالحدِّ والاعتدال في تناولها واستبدالها بأصناف صحيَّة محضرة في المنزل مثل الكيك المعد في المنزل من الطحين الأسمر البر بدلاً من الطحين الأبيض، واستخدام قليل من السكر الصناعي بدلاً من السكر الأبيض المكرَّر، وبياض البيض بدلاً من الصفار، والقليل من زيت الزيتون بدلاً من الزبدة، وإضافة الفاكهة الطازجة بدلاً من الكريمة والقشدة.



ـ كما يمكن استبدال البوظة الكاملة الدسم بالبوظة الخاصة بالحمية التي تحتوي على نسبة أقل بـ50%من الدهون، وأقل بـ33% من السعرات الحراريَّة، لا يعني أنَّها دايت، بمعنى يمكن الافراط في تناولها، لكن أيضاً يجب الاعتدال فيها لاحتوائها على الدهون.



ـ استبدال الفشار من المراكز التجاريَّة بالفشار المعد في المنزل بالقليل من الزيت ورشة من الملح.



ـ الوجبات الخفيفة مرغوبة لدى الصغير والكبير وتعدُّ من الوجبات المفضلة. لذلك لا يجب حرمان الطفل منها، لكن اقناعه بأنَّها ليست أساسيَّة في وجباته، وأنَّ الافراط في تناولها قد يعرَّض صحته لكثير من المخاطر ويجب الحرص على عدم تناولها أكثر من مرَّة في الأُسبوع عند الرغبة بها وبكميَّة محدودة.