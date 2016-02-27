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مد أجل الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما بقضية دعارة لغد

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مد أجل الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما بقضية دعارة لغد مد أجل الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما بقضية دعارة لغد
قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، مد أجل حكمها فى الاستئناف المقدم من معدة برامج بقناة فضائية تدعى "مديحة" وقوادة على حبسهما عامًا مع الشغل؛ لاتهامهما بممارسة الرذيلة للغد.

وكانت قوادة تدعى "شمس.أ"، قد استأنفت على حكم حبسها سنة و6 شهور، لاتهامها مع المعدة بتكوين لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة، مقابل 3 آلاف جنيه فى الساعة، بعد أن تم ضبطهما بشقة فى شارع قصر العينى.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نياية قصر النيل، أن القوادة تعرفت على معدة البرامج بكافيه فى الزمالك، واتفقتا على استقطاب راغبى المتعة عن طريق التواصل معهم عبر برنامج على الهاتف المحمول.

وأكدت التحقيقات وجود رسائل جنسية فى هواتف المتهمتين، حيث تتفق القوادة مع راغبى المتعة الحرام مع معدة البرامج مقابل 3000 جنيه فى الساعة، وكانت مباحث الآداب بالقاهرة، قد ألقت القبض على شبكة آداب تقودها معدة برامج بقناة فضائية وقوادة فى منطقة قصر النيل.

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مصر 365

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