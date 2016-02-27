أمن الشرقية يعيد طفلا مخطوفا لأسرته بعد ساعات دون دفع الفدية فى أبو كبير

تمكن ضباط مباحث أبوكبير بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من إعادة طفل مخطوف لأسرته بعد ساعات دون دفع أسرته الفدية المطلوبة من قبل الجناة وتقدر بحوالى 30 ألف جنيه، وتم ضبط المتهمين، وإخطار نيابة أبوكبير للتحقيق معهم برئاسة، أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام مجهولين بخطف الطفل "أحمد محمد حامد" 4 سنوات ومقيم بندر أبوكبير.

وبعد ساعات من البلاغ، تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده الرائد محمد فاضل رئيس مباحث مركز أبوكبير، ومعاونه النقيب إسلام عواد برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، وبتوجيهات من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية.

تمكن فريق البحث الجنائى من عودة الطفل سالما، لأسرته دون دفع الفدية، وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الحادث كلا من "أية م ال ع" 24 سنة بائعة متجولة ومقيمة قرية هربيط أبوكبير، و"هدى م س" 35 سنة عاملة بمدرسة، بالاشتراك مع "علاء ع ا ف" 23 سنة، سائق وشقيقه "محمد " 26 سنة عاطل وجميعهم مقيمين مركز شرطة أبوكبير.

حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بخطف الطفل أثناء لعبه بالقرب من فرش أسرته للخضروات، بجوار محطة القطار بأبوكبير، وإخفاء بشقة المتهمة الثانية مقابل فدية مالية من أسرته 30 ألف جنيه، تمكن فريق البحث الجنائى من ضبط المتهمين وتسليم الطفل سالما لأسرته.