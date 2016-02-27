بعد استطلاع بصيرة.. خبراء التغذية يختلفون حول أضرار "لحم الحمير"

فجر استطلاع الرأى الذى أجراه مؤخرًا المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم أن هناك حوالى 4.3 مليون مصرى اعترفوا بأنه سبق لهم أكل لحم حمير، وهو ما أثار الكثير من الجدل فى المجتمع المصرى، بين مؤيد ومعارض لنتيجة هذا الاستطلاع.

ومن جانبه علق الدكتور مجدى نزيه، أستاذ ورئيس قسم التثقيف الغذائى فى المعهد القومى للتغذية ورئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية على نتائج الاستطلاع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مشيرًا أن لحم الحمير شأنها كشأن أى لحوم وليس لها أى أضرار بل أنها تعتبر مجرد بروتين عادى وقد يكون لها فوائد أيضًا، ويمكن تناولها دون أى مشاكل، مؤكدًا أن ذلك من الناحية العلمية والطب، ولكن من الناحية القانونية فهى مجرمة الاستخدام والتداول ولا يختلف أحد على ذلك.

وأما الدكتورة ملك صالح، استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية، فقد حذرت بشدة من تناول لحم الحمير لأنها ضارة جدًا ويأنف الإنسان نفسيًا من تناولها، وكما يجب تجنب شراء اللحوم من الأماكن المجهولة وعدم زيارة المطاعم غير الموثوق فيها.

وكما أكدت ضرورة تشديد الرقابة لمنع بيعها فى الأسواق، خاصة أن الحمير التى يجلبها بعض أصحاب المطاعم معدومى الضمير قد تكون نافقة، وتحتوى على قدر كبير من السموم، وقد تؤدى للأمراض الخطيرة حال تناولها، وقد يصل الأمر للوفاة.