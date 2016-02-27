مباشر دربي العاصمة.. ريال مدريد (0)-(1) أتليتكو مدريد.. جريزمان يشعل المباراة.. ورونالدو يهدر التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لدربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الملكي ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

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ق54: هجمة مرتدة للضيوف.. 4 لاعبين من الأتليتي على 3 من الميرنجي، تمريرة متبادلة بين جريزمان ولويس انتهت في الأخير تحت قدم الفرنسي الذي سددها قوية في شباك نفاس.

- جريزمان يسجل الأول للأتليتي.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق41: تسديدة من جريزمان حولها نافاس لركنية.

ق31: رونالدو سدد الركلة الحرة بقوة من فوق حائط الصد لكن أوبلاك تألق وحولها لركنية.

ق30: تدخل من جودين على قدم بنزيما والحكم أشهر البطاقة الصفراء للمدافع الأرجواني.

ق10: مراوغة رائعة من جريزمان لدفاع الميرينجي ثم مرر الكرة لجابي الذي سدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم.

ق5: انطلاقة من الدون انتهت بعرضية داخل منطقة جزاء شتتها دفاع الأتليتي.

- انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة