نصائح "ديكورات" غرف الطعام العصرية

التواصل والراحة عاملان أساسيان يجب أن يتحققا في "ديكورات" غرف الطعام الـ"مودرن"، حسب مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل التي تقدّم للقارئات نصائح التصميم الآتية:

1. الطاولة:

- تجنّبي استعمال الطاولة المستطيلة الطويلة، لأنّ من يجلس عند أوّلها يصعب عليه رؤية وسماع من يجلس عند آخرها. بالمقابل، يستحسن استخدام الطاولة المستديرة التي تسهّل التواصل بين الضيوف، أو الطاولة المربّعة.

- ابتعدي عن شراء الطاولة الزجاج غير العمليّة، واختاري من التصاميم ذلك المزود بقواعد خشب وسطح زجاج مؤطّر بالخشب.

2. الكراسي:

- اختاري الكراسي المصنوعة من الجلد، فهذه الخامة عمليّة ويسهل تنظيفها. كما يُمكنك اللجوء إلى القماش المنجّد المحمي بطبقة خارجيّة. عموماً، يُفضّل الاكتفاء بستة كراسي، في حال العيش في شقة محدودة المساحة.

3. "الاكسسوارات":

- زيّني المائدة بالشمعدانات "المودرن" المعدّة من الخشب والجلد و"البورسولان"، على أن يتوسّطها مزهرية تحمل باقة من الورد، أو وعاء مصنوع من "الستاينلس ستيل" أو الفضّة مملوء بحبّات الفاكهة الناضجة.

- أضيفي الشموع والروائح العطرة التي تبعث الراحة في نفوس الحاضرين.

- اختاري شرشف الطاولة المصنوع من الحرير أو الكتّان، على أن يتماشى لونه مع ألوان الكراسي المنجّدة، والستائر، وقطعة السجّاد التي تفترش الأرضيّة.

- استعملي المرايا، خصوصاً تلك التي تعلو طاولة "البوفيه"، بحيث تُعطي شعوراً بالفسحة، وتعكس النور الطبيعي والآخر المستمدّ من الثريا التي تعلو المائدة مباشرة.

4. الإنارة:

- اختاري الثريا "المودرن" الكريستالية.

- استعيني بالإنارة المخفيّة المثبّتة في السقف المستعار.

- زيّني إحدى الزوايا بـــ"أباجور" عصري طويل.

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