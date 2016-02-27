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نيفيل: لم أتحدث مع فالنسيا بخصوص تجديد عقدي

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نيفيل: لم أتحدث مع فالنسيا بخصوص تجديد عقدي نيفيل: لم أتحدث مع فالنسيا بخصوص تجديد عقدي

(إفي): قال المدير الفني لفالنسيا الإسباني، الإنجليزي جاري نيفيل إنه لم يعقد أي اجتماع مع النادي بخصوص تمديد تعاقده الذي ينتهي بختام الموسم الجاري، ولكنه اعترف أنه كان من المقرر أن يتم الحديث بخصوص الأمر خلال الشهر الجاري أو المقبل.

وقال نيفيل "لم أتحدث مع أي شخص في النادي بخصوص عقدي. خرجت بعض الأنباء بخصوص الأمر في إنجلترا تقريبا. الحقيقة أننا اتفقنا على الحديث في فبراير أو مارس ولكن لم يحدث هذا. علينا التركيز. أمامنا مباريات كثيرة. ربما نتحدث في أبريل".

وأضاف المدرب "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في التمديد. لم يحدث أي اتصال بخصوص هذا الصدد.. في الوقت الحالي لا أفكر في موضوع العقد. منذ ثلاثة أسابيع كان المناخ العام هنا مختلفا للغاية. لم يكن يسألني أحد عن العقد. لا أظن ان الحديث عن هذه المسألة شيء محترم لأن أمامنا عمل كثير".

وبخصوص مواجهة أثلتيك بلباو غدا في الجولة الـ26 من الليجا أشار إلى أن الفريق سيخوض المباراة وهو يمر بـ"لحظة جيدة"، مضيفا "علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لأن الخصم قوي للغاية".

واعترف نيفيل بأن الألعاب الهوائية تعد من ضمن نقاط الخطورة لدى الخصم الباسكي، حيث أكمل "تدربنا مع اللاعبين على نقاط قوة وضعف الفريق".

وأشار المدرب إلى أنه كان يفضل ألا توقعه القرعة في ثمن نهائي دوري أوروبا مع أثلتيك.

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