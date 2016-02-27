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صلاح أساسيا لروما أمام إمبولي

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صلاح أساسيا لروما أمام إمبولي صلاح أساسيا لروما أمام إمبولي

يشارك المصري محمد صلاح أساسيا في مباراة فريقه أمام إمبولي في الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وضم تشكيل روما:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: مايكون ، روديجيير ، زوكانوفيتش ، دين

الوسط: ناينجولان ، بيانيتش ، كيتا

الهجوم: الشعراوي ، صلاح ، بيروتي

روما يسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بقيادة لوتشيانو سباليتي، لمواصلة الضغط على فيورنتينا بغية خطف المركز الثالث.

روما حاليا يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن فيورنتينا صاحب المركز الثالث.

وسيتواجه روما مع إمبولي صاحب المركز التاسع، بينما سيواجه فيورنتينا نظيره نابولي صاحب المركز الثاني في مباراة سيكون الفوز فيها أمرا صعبا.

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