بالفيديو – ريال مدريد يقترب ولكن أوبلاك بالمرصاد

اقترب ريال مدريد كثيرا من التعادل أمام أتليتكو مدريد في ظل تقدم الروخيبلانكوس 1-0 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وسدد كريستيانو رونالدو رأسية قوية من عرضية داني كارباخال ولكن حارس مرمى أتليتكو يان أوبلاك تصدى للكرة التي جائته في منتصف المرمى.

وبعدها، سدد بورخا مايورال الناشئ الذي شارك في مكان كريم بنزيمة ولكن يان أوبلاك أنقذ مرمى الروخيبلانكوس مرة أخرى.

ويلتقي ريال مدريد بـأتليتكو ضمن فعاليات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني التي يتصدرها برشلونة برصيد 63 نقطة ثم الأتليتي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة والريال في المرتبة الثالثة برصيد 54 نقطة.

شاهد رأسية رونالدو

شاهد تسديدة مايورال