بالصور.. هاشتاج "السيسي إرادة شعب" يحلق عالياً فى سماء تويتر

دشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر هاشتاج يحمل اسم "السيسى إرادة شعب" لتجديد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قيادته للبلاد، وقراراته، كما لم يخل الوسم من التغريد تشجيعاً ودعماً لمبادرة "صبح على مصر بجنيه".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً بين رواد موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم السبت، واحتل مركزاً متقدماً بين الوسوم الأوسع انتشاراً، مستقراً فى المركز الثالث فى التريند المصرى.

ومن جانبه قال المدون نور الدين عمرو: "شعب راجل بيحقق إنجازات على أرض الواقع عمل اللى معملهوش ناس كتير.. علشان كدة هو بيعبر عن كل مصرى عايز يعمر ويبنى بلده"، وآخر غرد: "وزير الدفاع الوحيد فى العالم اللى الشعب كان بينتظر خطاباته أكثر من رئيس الجمهوريه فى عهده"، وحنان أحمد غردت قائلة: "كلنا فداكى يا بلدى، يارب احفظه وانصره"، وهانى سلامة قال: "أنا لا أكذب ولا بلف ودور، ولى مصلحة واحدة، بلدى وبس، واحنا مصدقينك، ومعاك وبنحبك، ومش عايزين غيرك".



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