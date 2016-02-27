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رئيس الوزراء: تركيب العدادات الكودية لا يعنى تقنين أوضاع المخالفين

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رئيس الوزراء: تركيب العدادات الكودية لا يعنى تقنين أوضاع المخالفين رئيس الوزراء: تركيب العدادات الكودية لا يعنى تقنين أوضاع المخالفين
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، على أن برنامج يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعة بكافة صورها وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين فى أى موقع.

وقال فى هذا الصدد أن العدالة الاجتماعية تعنى أن من يتقدم لوظيفة يتم اختيار الأكفء والأصلح لشغلها، كما أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى، سيتم الانتهاء منه قريباً وسيطبق على مراحل وبشكل متدرج.

وأعلن أن برنامج الحكومة يتضمن عدة خطوات لتوفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وذلك من خلال انشاء عدد من مراكز التسويق "السلاسل التجارية" بمختلف المحافظات، الأمر الذى سيكون له أكبر الاثر فى خفض تكلفة السلع، نظراً لشرائها من المنتج مباشرة، مشيراً إلى أن عدد بطاقات لا يقل عن 20 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد عن 60 مليون مواطن.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون فى مواجهة ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع مخططات لتقسيم الأراضى، مما يسهم فى القضاء على تلك الظاهرة، على أن يرتبط هذا التقسيم بنماذج ملزمة للبناء تفادياً للعشوائيات، موضحاً أن قرار تركيب العدادات الكودية للكهرباء والمياه لا يترتب عليه أى حقوق قانونية للمخالفين، كما أن هذا الاجراء لا يعد تقنيناً للاوضاع.

وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحى، قال رئيس الوزراء نحتاج إلى 23 مليار جنيه للوصول إلى نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحى إلى 50%، كما نحتاج إلى 8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب.

ووجه رئيس الوزراء وزير الاسكان ومحافظ أسيوط بسرعة بحث مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى اسيوط بصفة عامة، وبصفة خاصة محطة الصرف الصحى بقرية الانصار بمركز القوصية.
>كما طالب بضرورة تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى لتنمية الاقتصاد ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى لبعض المنتجات.

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مصر 365

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