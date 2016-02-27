أخبار عاجلة

الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسي.. أول زعيم عربى يتحدث أمام البرلمان اليابانى

Google+ Print
الرئيس السيسي.. أول زعيم عربى يتحدث أمام البرلمان اليابانى الرئيس السيسي.. أول زعيم عربى يتحدث أمام البرلمان اليابانى
يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد غد الاثنين كلمة أمام البرلمان اليابانى (الدايت)، فى إطار زيارته التى يبدأها مساء غد الأحد لليابان، ويلتقى خلالها مع الإمبراطور ورئيس الوزراء اليابانيين.

ووصفت مصادر دبلوماسية يابانية الكلمة التى سيلقيها الرئيس السيسى أمام البرلمان اليابانى بأنها تاريخية، حيث إنه سيكون بذلك أول رئيس عربى وواحد من زعماء العالم القلائل الذين يتحدثون أمام البرلمان اليابانى.


>- سفير مصر باليابان: السيسى يشهد مجموعة اتفاقيات أبرزها إنشاء محطة طاقة شمسية

- بالصور..السفير المصرى باليابان يستقبل الوفد الإعلامى المرافق للسيسى

- بالصور.. السيسى يزور المتحف الوطني بكازاخستان ويوقع في الكتاب الذهبي

- تفاصيل برنامج زيارة السيسى لطوكيو.. الرئيس يلقى كلمة أمام البرلمان اليابانى ويعقد لقاءات مع إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها.. ملفا التعليم والطاقة يتصدران المباحثات.. والاتفاق على توقيع 6 مذكرات تفاهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"