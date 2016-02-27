الرئيس السيسي.. أول زعيم عربى يتحدث أمام البرلمان اليابانى

يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد غد الاثنين كلمة أمام البرلمان اليابانى (الدايت)، فى إطار زيارته التى يبدأها مساء غد الأحد لليابان، ويلتقى خلالها مع الإمبراطور ورئيس الوزراء اليابانيين.

ووصفت مصادر دبلوماسية يابانية الكلمة التى سيلقيها الرئيس السيسى أمام البرلمان اليابانى بأنها تاريخية، حيث إنه سيكون بذلك أول رئيس عربى وواحد من زعماء العالم القلائل الذين يتحدثون أمام البرلمان اليابانى.

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