لأول مرة.. ربط طريق الواحات بالدائرى وإنشاء 6 كبارى علوية بأكتوبر

أكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور بناء على توجيهات اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، وضعت خطة مرورية بالتنسيق مع محافظة الجيزة بقيادة اللواء كمال الدالى، والهيئة الهندسية للتخطيط العمرانى للقيام بأعمال تطوير بمدينة السادس من أكتوبر، وإعادة تخطيط المنطقة الأثرية بمنطقة الهرم، على أن يتم رفع كفاءة بعض الطرق والشوارع المؤدية لتلك المناطق، بهدف إحداث أكبر سيولة مرورية أمام حركة السيارات وتسهيل وصول السائحين إلى المكان بدون وجود أى عوائق مرورية.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، اليوم، السبت، أن إدارة التخطيط والبحوث الفنية، بقيادة العقيد وائل طاهر، مدير الإدارة، ستقوم بالإشراف على أعمال التطوير بمدينة السادس من أكتوبر بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى منها سيتم تطوير مداخل المنطقة بالكامل وطريقى الواحات والفيوم الصحراوى بنطاق المدينة، ورفع كفاءة تلك الطرق لمواكبة المظهر الحضارى للمدن، وذلك من خلال إنشاء 6 كبارى علوية ومشاة للمواطنين، حيث سيتم ولأول مرة ربط طريق الواحات بالطريق الدائرى من خلال إنشاء 2 كوبرى علوى فى اتجاهين لربط القادم من أكتوبر والفيوم بالطريق الدائرى، للحد من الصعوبات التى كانوا يواجهونها خلال الفترة الماضية لعدم وجود أى ربط بين الطريق الصحراوى والدائرى.

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لأعمال تطوير المنطقة الأثرية بالهرم، فسيتم إنشاء نفق للسيارات وإعادة تخطيط طريق الفيوم الصحراوى لربطه بالمنطقة، بهدف إحداث أكبر قدر من السيولة المرورية بالطريق المؤدى للمنطقة، ومنع حدوث أى اختناقات مرورية للسيارات، كما كانت تحدث من قبل فى ظل تواجد الخدمات المرورية بالطريق مع ووضع العلامات الإرشادية اللازمة لحين انتهاء الأعمال، موضحا أن الإدارة سوف تشرف على جميع الأعمال وملاحظة أى عوائق مرورية بها بواسطة كاميرات المراقبة، وسيتم انتقال أوناش المرور إليها ليتم إزالتها.

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