"الصحة": انتظام عمل المستشفيات رغم دعوات "الأطباء" بالامتناع عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم إن قرارات الجمعية العمومية مخالفة للدستور وفقا لنص الماده 38 من الدستور، التى تضمنت عدم جواز فرض أى رسم إلا بقانون، ومن ثم فإن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ماهو إلا رسم تستفيد منه الدولة، ويدخل فى الموازنة العامة للدولة للصرف على باقى الأغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فقط.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعى، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميا طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة.

وأضاف مجاهد أن المستشفيات لم تشهد مشادات أو تغييرات فى أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين، لافتا إلى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر اليوم، لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وشهدت مستشفى سوهاج العام قيام نقيب أطباء سوهاج بجولة داخل المستشفى، مطالبا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد.

>وأوضح مجاهد أن الرسوم الرمزية التى تحصلها المستشفيات تدخل فى موازنة الوزارة، وبالتبعية فى الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الإنفاق فى قطاعات الدولة.

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