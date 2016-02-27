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مسؤولون يمنيون: 30 قتيلًا جراء قصف سوق قرب صنعاء

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مسؤولون يمنيون: 30 قتيلًا جراء قصف سوق قرب صنعاء مسؤولون يمنيون: 30 قتيلًا جراء قصف سوق قرب صنعاء
أسفرت غارة جوية للتحالف العربى، الذى يستهدف المتمردين الحوثيين، عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصًا، معظمهم مدنيون، فى منطقة على مشارف صنعاء، حسبما قال مسؤولون أمنيون يمنيون.

أفاد المسؤولون بأن غارة اليوم السبت قصفت سوقا شعبية فى مديرية نهم، ما خلف اثنين وعشرين قتيلا مدنيا وجثثا محترقة متناثرة فى المنطقة.

تحدث المسؤولون المحايدون فى صراع شهد انقسام القوات المسلحة، شريطة عدم الإفصاح عن هوياتهم كونهم غير مخولين الحديث إلى صحفيين.

جاءت الغارة بعد يوم من مطالبة جماعات حقوقية وإغاثية للدول الغربية بوقف بيع الأسلحة إلى التى تقصف طائراتها الحوثيين المدعومين من إيران لدعم قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت الأمم المتحدة، إن الصراع فى اليمن أودى بحياة ما يزيد على ستة آلاف شخص منذ مارس 2015.
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مصر 365

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