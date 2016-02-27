أوباما: إنهاء الأزمة السورية السبيل الوحيد للقضاء على داعش

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم السبت، أن إنهاء الأزمة السورية ووضع حد للفوضى في سوريا التي ينمو في ظلها تنظيم داعش هو السبيل الوحيد للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وقال أوباما في خطابه الأسبوعي اليوم ، إن اتفاق وقف الاعتداءات في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ اليوم “لا تعترينا أية أوهام ونعلم جميعا المخاطر المحتملة وهناك كثير من الشكوك وان العنف لن يتوقف على الفور حتى تحت أحسن الظروف.” غير أنه أكد أن الجميع يعلم ما يجب عمله وينبغي على كافة الأطراف وقف الهجمات بما في ذلك القصف الجوي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وقال إن الأمر يتوقف على مدى وفاء النظام السوري وروسيا وحلفائهما بالتزاماتهم ، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة والعالم يراقب ما يحدث. وأكد الرئيس الأمريكي استمرار الحرب ضد تنظيم داعش قائلا إنه ليس هناك وقفا لاطلاق النار في الحرب ضد داعش.

وتابع أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة لملاحقة عناصر تنظيم داعش حيثما كانوا كما حدث مؤخرا من ضرب معسكر التدريب التابع للتنظيم الارهابي في ليبيا. واكد مواصلة الجهود بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة حول العالم للتصدي للفكر الذي يتبناه تنظيم داعش ويستغله في تجنيد عناصر خاصة عبر شبكة الانترنت.

أ ش أ