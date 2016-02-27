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فيديو| خبير اقتصادي : مجموعة دول العشرين الاقتصادية تعانى من ضعف النمو

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فيديو| خبير اقتصادي : مجموعة دول العشرين الاقتصادية تعانى من ضعف النمو فيديو| خبير اقتصادي : مجموعة دول العشرين الاقتصادية تعانى من ضعف النمو

أرشيفية

قال الخبير الاقتصادي، أنور قاسم، إن المشكلة التي تواجه مجموعة العشرين هي ضعف النمو للدول التى تمثل 80% من الاقتصاد الدولي، إضافة إلى تقلبات السوق الحادة التي شهدتها نهاية العام الماضي ومازالت مستمرة.

وأضاف قاسم خلال لقائه ببرنامج “السوق” أنور قاسم، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بشتو، اليوم، السبت، ان البيان الختامي لدول مجموعة العشرين يكشف بعض المشاكل الاقتصادية التى لا ترقى لمستوى الأزمة ، وهناك مشكلات أخرى تواجه دول مجموعة البريكس، وأوروبا تعانى من خسائر الرخوة التى خلفتها الهجرة الى اليونان.

وأوضح قاسم أن كل ما سبق لا يرقى إلى أزمة اقتصادية حقيقية، وأن الخلافات حول أولويات الاقتصاد العالمي في الاجتماعات الأخيرة لمجموعة العشرين تعني فشل التعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية.

وأكد قاسم ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الدولي بالمقارنة مع انكماس الاقتصاد الصيني، وتراجع الانتاج الياباني، مردفًا: ” هى ازمات حاصة بالدول الأسيوية بسبب حرب العمولات وتخفيض أسعارها لافقار الجار بسبب الأزمة العالمية.

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