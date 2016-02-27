انتشار أمنى مكثف بالعاصمة الصومالية بعد تفجيرين

>أقام مئات من الجنود الصوماليين نقاط تفتيش جديدة بأرجاء العاصمة مقديشو بعد يوم من هجومين شنهما متطرفون إسلاميون وأوديا بحياة ما لا يقل عن تسعة مدنيين كما أصيب كثيرون آخرون.

جابت قوات الأمن الحكومية شوارع المدينة اليوم السبت بعد الهجومين اللذين وقعا مساء الجمعة واستهدفا فندقا وحديقة عامة مجاورة.

وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن خمسة مسلحين من حركة الشباب قتلوا أيضا فى الهجومين على فندق وحديقة عامة، واللذين شهدا تفجير سيارات ملغمة.

تسبب التفجير الأول، الذى استهدف الفندق، فى دوى هائل سمع بأرجاء المدينة، وأدى إلى تهشم نوافذ وتصدع أسطح بنايات مجاورة كثيرة، وقال مسؤول طبى إن ما يزيد على عشرين من الجرحى يعالجون فى مشافى محلية.