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السلطات الإيرانية تتجنب قطع الإنترنت وحجب التطبيقات أثناء الانتخابات

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السلطات الإيرانية تتجنب قطع الإنترنت وحجب التطبيقات أثناء الانتخابات السلطات الإيرانية تتجنب قطع الإنترنت وحجب التطبيقات أثناء الانتخابات
للمرة الأولى تجنبت السلطات الإيرانية عن قطع خدمات الإنترنت وحجب تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى أمس أثناء اجراء الانتخابات التشريعية ومجلس خبراء القيادة كما هو المعتاد فى الانتخابات السابقة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى قال إنه لم ترد إلينا شكاوى حول قطع خدمات الإنترنت أو تطبيق الرسائل النصية "تلجرام"، الذى اشتهر فى إيران وانتشر بين الإيرانيين بعد حجب السلطات لأشهر تطبيقات التواصل.

وقال الكاتب حميد متقى فى مقاله بصحيفة فرهيختجان أنه خلافا لما كان معمولا به فى الانتخابات السابقة فالسلطات كانت تتشوق لترجمة أصوات الشعب على الانترنت فى الشوارع أمس، وبعد أن كانت تتردد شائعات حول حجب مواقع التواصل الاجتماعى مثل التلجرام والانستجرام على أعتاب الانتخابات أو تعطيهم، لم نواجه أمس تعطل فى شبكة الانترنت وهو ما اعتبره يحسب لصالح حكومة روحانى.

وقد لجأ الإصلاحيون فى فترة الدعايا الانتخابية لنشر أخبار المرشحين المعتدلين لمنصات إلكترونية مثل تطبيق الرسائل النصية تلجرام لكنهم تخوفوا من حجب السلطات لهذا التطبيق. وأصبح تطبيق تلجرام يتمتع بشعبية بين النشطاء والإيرانيين العاديين لأنه ينظر لاستخدامه على أنه أكثر أمنا من التطبيقات المنافسة له.

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