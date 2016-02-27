السيسي: أثق في مساهمة كازاخستان في مواجهة الإرهاب

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكمة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاباييف ورؤيته الثاقبة لإنشاء حياة علمية وأكاديمية.

وأشار السيسي، خلال كلمته في جامعة نزارباييف إلى أن التعاون الأكاديمي والثقافي هو جسر ممتد بين مصر وكازاخستان ، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بكازاخستان عقب استقلالها عام 1991 عن الاتحاد السوفييتي.

وأكد السيسي أن كازاخستان كانت ولا تزال من أكثر الدول المؤيدة لإرادة الشعب المصري.

وأكد السيسي أن التطوارات التي تشهدها مصر تأتي في ظل تعقيدات كبيرة في المنطقة، وأن التحدي الأكبر الذي يواجه شعوبنا هو محاولة نشر فكر متطرف تحت اسم الدين، مشيرًا إلى أن العنف والتطرف ينافي مفاهيم الدين الإسلامي، علينا التوحد جميعا لمواجهة الإرهاب.

وأشار السيسي إلى أن مصر نادت بضرورة القضاء على الإرهاب والتطرف الفكري، مشيرًا إلى أن البلاد تعي الأساليب التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب.

وقال السيسي” طلبت من الأزهر العمل على إطلاق مبادرات لمواجهة التطرف، ودحض فتاوى التنظيمات المتطرفة

وقال السيسي إن حصول مصر على عضوية مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب يؤكد على اهتمامها بتلك القضية. ”

وأعرب السيسي عن ثقته الكاملة في أن دولة كازاخستان ستسهم في مواجهة الإرهاب بما تملكه من رؤية وسطية.