السلطات في مومباي الهندية تفرض حظرًا على التقاط صور سيلفي

فرضت السلطات في مدينة مومباي الهندية حظراً على التقاط صور سيلفي في العديد من المناطق، وذلك في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الوفيات جراء قيام البعض بالتقاط الصور الذاتية في الأماكن الخطرة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” على موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السلطات في مومباي فرضت حظراً على صور السيلفي في 16 منطقة مختلفة من المدينة، وذلك بعد مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يغامرون بالتقاط “السيلفي” في الأماكن الخطرة، معرضين حياتهم وحياة مرافقيهم لخطر الإصابة أو الموت.

وكانت حادثة وفاة طالبة جامعية وصديقها الشابّ الذي هبّ لإنقاذها عندما سقطت في المياه خلال التقاطها سيلفي برفقة صديقاتها، أثارت ضجّة إعلامية في البلاد، وزادت من المطالبات بمنع هذه الظاهرة المميتة.