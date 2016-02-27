بسبب منعه من شرب السجائر.. طالب يقتل ابن خاله بأسيوط

أمر هشام صديق وكيل نيابة القوصية باشراف إيهاب الصاوي، مدير نيابة وسكرتارية مدحت ميخائيل، حبس طالب بقرية مير، 4 أيام علي ذمة التحقيقات علي خلفية قتل نجل خاله بسبب تكرارإهانته ومنعه من شرب السجائر.

كانت مباحث أسيوط، برئاسة العميد منتصرعويضة رئيس مباحث المديرية وبإشراف اللواء أسعد الذكير مديرالمباحث كشفت غموض مقتل المدعو “ا.م ع” حاصل علي دبلوم ومقيم بقرية مير عقب العثورعلي جثته بمزرعتة بمنطقة الجبل.

كشفت تحريات المقدم محمد عبدالكريم، رئيس مباحث القوصية ان وراء الواقعة المتهم علاء .م طالب 18 سنة نجل عمة المجني علية وكشفت التحريات من خلال تتبع هاتف المجني علية واتصالاته الاخيرة كان برفقة المتهم وكشفت التحريات ان المجني علية كان دائم التعدي وإهانه المتهم لمنعه من شرب السجاير لصغر سنه.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يملك سلاح ناري خرطوش لحملة اثناء تواجده بمزرعته بالجبل وكشفت التحريات ان المجني علية كان برفقة المتهم الذي حمل السلاح اثناء تواجدهما في المزرعة وعقب طلب المجني علية من المتهم شراء بعض المستلزمات وشكوكة في شرب سجارة قام باهانته مما تسبب في غضب المتهم وقام باخراج السلاح الخرطوش وتهديد المجني علية حيث خرجت طلقة أسفرت عن مقتله وفر المتهم هارب.